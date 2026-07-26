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  3. Лудогорец отпадна от женската ШЛ

Лудогорец отпадна от женската ШЛ

  • 26 юли 2026 | 01:37
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Лудогорец отпадна от женската ШЛ

Българският шампион Лудогорец загуби от Митровица с 0:2 финала в групата си в Шампионската лига при жените. Така тимът от Разград не се класира за втория кръг на надпреварата, тъй като само победителят от групата продължава напред.

Преди три дни Лудогорец се наложи над Клаксвикар от Фарьорските острови с 3:0.

Косовският Митровица поведе в 15-ата минута на мача чрез Аурора Мулики. Малко след час игра Греса Бериша направи 2:0 за съперника и отново тя направи два сериозни пропуска в добавеното време на мача, с което можеше да направи победата на домакините класическа. 

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