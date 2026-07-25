Рейналдо: Много ми е добре в Левски, сега да се подготвим за сряда

Бразилското крило на Левски Рейналдо говори след победата с 2:1 срещу Локомотив (София). 25-годишният футболист изрази задоволство от успеха и призна, че се чувства отлично на "Герена".

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"Благодаря на Господ и моите съотборници. Изиграхме два мача за кратък период. Сега да се възстановим, да си починем и да видим какво трябва да подобрим, защото в сряда ни чака важен мач. В крайна сметка винаги предпочитам отборът да е краен победител, искам да се раздавам за отбора, да печели отборът.

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По един и същи начин трябва да влизаме в мачовете - за шампионат и евротурнирите, със себераздаване, с огромно желание. Така ще бъде и в сряда. Много добре се адаптирам тук, семейството ми също, всички ме посрещнаха топло, сега остава да работя", заяви новата звезда на "сините".

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