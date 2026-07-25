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Левски обърна Локо (София) от 0:1 до 2:1 за 5 минути - на живо след страхотния мач в "Надежда"
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  3. Любослав Пенев: Искам да благодаря на феновете на Левски

Любослав Пенев: Искам да благодаря на феновете на Левски

  • 25 юли 2026 | 23:40
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Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев сподели първите си впечатления след поражението на тима с 1:2 от Левски в двубой от втория кръг на efbet Лига.

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"Искам да благодаря за феновете на Левски. Това е уважение, няма значение какъв е резултатът и кой играе. Ние направихме много добър и сериозен мач. Стремим се да подготвим футболистите. Искам съдиите да бъдат безпристрастни и да спазват правилата. Преди една седмица имахме разговор с представител на футболния съюз по тема съдийството. През първите 45 минути има атака от наша страна, при която е маркирана засада. Играта продължава. В следващия момент отчитат засада и пускат авантаж за противника. Това не ни беше обяснено, че съдията по преценка може да пусне авантаж. Това е страхотен пропуск. Когато нападаме сме разположени по един начин, когато се защитаваме по друг. Маркираш засада и приключва ситуацията. Последните минути, не се оправдавам със съдията в никакъв случай. Дава ни фал на нас на центъра, ние печелим топката пред наказателното поле. Каква е логиката? Целият отбор е активен, в половината на противника. Както загубихме мача, така можеше и да го спечелим.

Ще гледам пак мача и ще анализирам. Поздравявам момчетата и публиката. Това трябва да е нашето представяне. Чувствам се щастлив и подкрепен. Това, което демонстрират феновете, е нещо на друго ниво", заяви Пенев.

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Снимки: Борислав Цветанов

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