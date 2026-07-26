Отрязаха Лудогорец за национал на Сирия

Лудогорец удари на камък в опитите си да привлече капитана на Шарлероа Айхам Усу. Сирийският национал беше много близо до договор с клуба от Разград, но сделката пропадна, след като управляващият директор на Шарлероа Мехди Баят е останал непреклонен относно трансферната сума.

Белгийските медии изтълват, че преминаване в Лудогорец е щяло да даде възможност на 26-годишния Усу да играе в европейските клубни турнири и да се присъедини към доминиращ в своето първенство клуб.

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Вместо това, бранителят все още е играч на Шарлероа, а според информация на „Ла Дерниер Йор“, той дори ще бъде включен в състава на треньора Марио Конен за престижната контрола срещу френския Ланс.

Това със сигурност е разочарование за играча, който вече се беше разбрал с Лудогорец и щеше да получава значително по-висока заплата, отколкото в момента. Той договор до 2028 г. и пазарна стойност около 3 млн. евро, а ръководството на "зебрите" не иска да го продава за по-малка сума.

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