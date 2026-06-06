Фабрегас с откровено интервю за Комо, подхода си към играчите и разликата между Серия А и останалите топ първенства

Наставникът на Комо Францеск Фабрегас даде дълго и откровено интервю пред "The Athletic". В него бившият полузащитник на Барселона, Арсенал и Челси говори за пътя си в треньорската кариера, вижданията си, трудностите в Комо, и разликите между италианския футбол и останалите топ първенства в Европа. За пръв път в историята си "езерняците" се класираха в топ 4 и ще играят в Шампионската лига.

Фабрегас: Момчетата сътвориха истински шедьовър

За трудното начало в Комо

„Нямаше тренировъчна база. Казваха ти: във вторник тренираме тук, в сряда – там. Нямаше фитнес, нямаше ресторант, нямаше специалисти по хранене, нищо“, спомня си Фабрегас. Комо беше в Серия Б, когато Фабрегас се присъедини през 2022 г. „Това не беше клуб от втора дивизия“, казва той. „Това не беше професионален клуб.“ Сега, едва четири години по-късно, Комо е клуб от Шампионската лига.

Cesc Fabregas had to get creative when he took over Como's Under-19s.



“I was playing with two No 10s as full-backs.”@JamesHorncastle's exclusive interview with Fabregas is free to read ⬇️https://t.co/oVxbsgVLhf pic.twitter.com/9mFR75et4b — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 6, 2026

Фабрегас никога не е работил като треньор, преди да започне да води занимания с набързо събрания отбор на Примаверата на Комо (до 19 години). „Дадоха ми група момчета. Не можех да привличам никого“, спомня си той. „Имахме трима защитници, седем халфа и единадесет нападатели, или нещо подобно. Трябваше да импровизирам. Играех с две „десетки“ като крайни бранители", спомня си той.

Критиките за многото чужденци

Комо беше критикуван, в контекста на неуспеха на Италия да се класира за трето поредно Световно първенство, че не залага на италиански играчи. Едоардо Голданига беше единственият италианец, записал минути в Серия А за тях този сезон – общо едва четвърт час.

Може би местните медии страдат от амнезия, пише "Тhe Ahtletic". Този проект беше изграден до голяма степен върху италианци. Когато Фабрегас пое временно първия отбор през зимата на 2023 г., Комо все още имаше ядро от играчи от трета дивизия, като Алесандро Габриелони и Алесио Йовине. След това пристигна опит от елита в лицето на Симоне Верди, Даниеле Базели, Алберто Чери, Марко Сала, Алберто Досена, Федерико Барба и родения в Комо Патрик Кутроне. „Никой не споменава всички тези играчи“, казва Фабрегас. „Мога да ви изброя 15.“ На входа на клубния стадион„Синигалия“ дори беше открита статуя на Габриелони в знак на признание за ролята му във възхода на клуба през дивизиите.

#Fabregas: “In #SerieA non si attacca, non c’è struttura o stile. E comprano giocatori senza che l’allenatore li conosca”https://t.co/agJJfUnxSw — calciomercato.com (@cmdotcom) June 6, 2026

Разликата между Серия А и останалите топ първенства

„Да побеждаваш в Италия е трудно“, казва Фабрегас. „Има много резултати 0:0 и 1:0. Тук отборите се опитват да те неутрализират, като се защитават и пресират, а не като атакуват. Повярвайте ми, анализирам много футбол. Гледам Бундеслигата, Ла Лига и Висшата лига. Отборите там се защитават по много, много различен начин в сравнение с Италия. Когато гледаш отборите от Висшата лига, виждаш структура. Виждаш какво се опитват да направят. Виждаш стила, който искат да наложат. Тук, в много случаи, е невъзможно да разбереш какво се случва. Ето защо трябва да се обръща голямо внимание на детайлите.“

Cesc Fabregas explains how he picks players for Como and warns the tactical preparation in Serie A is so complex that at times it’s ‘impossible to understand what’s happening.’#Como #Fabregas #SerieA #Calcio pic.twitter.com/7nAADEQGl5 — Football Italia (@footballitalia) June 6, 2026

„Тук много отбори мислят как да те елиминират чрез преса и защита, а не чрез атака. Това означава, че отбор, който иска да печели, трябва да е готов да пробие защита, създадена да ти причини болка, да те убие. Това изисква повече внимание към детайла", добавя наставникът на Комо.

„Как се измъкваш от всички тези единоборства при персонална защита срещу отбор, който физически не е най-силният? Ние сме отбор с талант и технически способности. Физически не сме животни. Нека го кажем така. Те искат да те вкарат в контекста на единоборствата. Знаят, че ще играеш. Затова трябва да ги заведеш на позиции, където не се чувстват комфортно, и да се опиташ да атакуваш слабите им места", казва още Фабрегас.

🗣 Cesc Fabregas: "In my first meeting with a player I don’t speak about football. I only speak about their personal life. I want to identify their mentality, explain who we are, how we do things, how we work.



The players and the families are more important than anyone. You… pic.twitter.com/VtQZMMcjwj — Vince™ (@Blue_Footy) June 6, 2026

За треньорския си подход към играчите

„Познавам тези момчета“, продължава Сеск. „И като оставим таланта настрана, аз им вярвам сляпо. Когато един треньор прави това, той винаги ще извлече най-доброто от тях или ще се справи по-добре от онзи, който ги привлича само заради добрите им статистики, но не вярва в играча или не го познава. Това, което не разбирам, е, че понякога клубовете подписват с играчи, без да говорят с треньора или без треньорът да е проучил и разговарял с играча. А именно той е този, който трябва да ги накара да играят и да се развиват.“

След това Фабрегас говори за своя асистент Дани Гиндос: „Дани е бил треньор на Хакобо Рамон и Нико Пас, когато е бил в академията на Реал Мадрид. Така че той ги познава много добре, познава характерите им. Първото нещо, което гледаме, е човекът. На първата си среща с даден играч не говоря за футбол. Говоря само за личния му живот. Искам да разбера неговия манталитет, да обясня кои сме ние, как правим нещата, как работим. Играчите и техните семейства са по-важни от всеки друг. Определят се някои ясни аспекти на културата в отбора и клуба и едва след това започваме да говорим за футбол.“

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Снимки: Imago