Комо влетя с гръм и трясък в Шампионската лига и подпечата билета на Кремонезе за Серия "Б"

Комо сътвори чудото и ще се класира за следващото издание на Шампионската лига. Съставът на Сеск Фабрегас спечели с 4:1 гостуването си на Кремонезе от последния 38-и кръг на Серия "А" и така успя да се изкачи в топ 4, благодарение и на грешката на Милан, който загуби с 1:2 домакинството си на Каляри. Това поражение пък прати състава от Кремона обратно в Серия "Б". Хесус Родригес (36'), Анастасиос Дувикас (51') и Лука Да Куня (74'-дузпа и 81') вкараха за успеха на гостите. За домакините точен бе Федерико Бонацоли (55'-дузпа).

Комо откри резултата в 36-ата минута. Удар на Анастасиос Дувикас бе спасен от Емил Аудеро, но топката не бе изчистена добре и попадна в Хесус Родригес, който отправи далечен шут и след рикошет кълбото се озова във вратата за 0:1.

Гостите удвоиха преднината си в 51-вата минута. Хесус Родригес центрира отдясно и Дувикас засече отблизо за 0:2.

Кремонезе върна надеждите си в 55-ата минута, когато намали изоставането си от дузпа, реализирана от Федерико Бонацоли.

Най-драматичният момент в мача дойде в 69-ата минута, когато Матео Бианкети извърши нарушение при опит за удар на Дувикас, а след преглед с ВАР бе отсъдена дузпа за гостите. Това изнерви играчите на Кремонезе, като Роберто Граси, Милан Джурич и Давид Окереке получиха червени картони за оспорване, последните двама на резервната скамейка. Лукас Да Куня пък реализира отсъдената дузпа за 1:3.

С човек повече за Комо бе лесно да довърши съперника. В 81-вата минута Да Куня вкара втория си гол в мача, след като бе изведен в наказателното поле и с удар в близкия ъгъл бе точен за 1:4.

В добавеното време и пети гол на гостите бе отменен заради засада.

Все пак Комо изпълни мечтата си и завършва на 4-тото място в крайното класиране в Серия "А" с актив от 71 точки, като за пръв път в историята си ще играе в Шампионската лига. Кремонезе пък остава 18-и с 34 точки и изпада от елита.