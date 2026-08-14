Омония отново се измъчи срещу гибралтарците, но излезе крайният победител

Омония (Никозия) не бе убедителна срещу Линкълн Ред Импс от Гибралтар и на реванша в третия предварителен кръг, но все пак “детелините” от Кипър си гарантираха място в европейските клубни турнири поне до декември. В Никозия домакините спечелиха с 1:0 и след 1:1 в първата среща на Иберийския полуостров те продължиха напред с успех в общия резултат 2:1. Единственият гол тази вечер отбеляза Лоис Диони в 22-рата минута на срещата.
В спор за място в основната схема на Лига Европа Омония ще играе със Синт Тройден от Белгия, който се включва директно от тази фаза на турнира.