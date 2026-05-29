Комо чу очаквано "не" за Шампионската лига

Оправдаха се опасенията на Комо, че отборът няма да може да домакинства в Шампионската лига на своя стадион. От УЕФА потвърдиха, че екзотичният дом на тима до езерото не отговаря на изискванията, за да може да приема срещи от най-престижния клубен турнир.

По тази причина отборът на Сеск Фабрегас ще трябва да домакинства на стадиона на Сасуоло, който се намира на около 200 км.

Комо стигна до историческото си първо участие в ШЛ, след като завърши четвърти в Серия “А”, изпреварвайки Милан и Ювентус.

