Аякс преодоля ирландско препятствие

Въпреки че не бе особено убедителен, Аякс се класира за плейофите на Лигата на конференциите. Нидерландският гранд завърши 2:2 при гостуването си на ирландския Шелбърн в реванша от третия квалификационен кръг и с общ резултат 5:3 продължава напред, Следващият му съперник ще е швейцарският Сион.

Медиите в Нидерландия нерекоха днешното предстяване на Аякс унизително - да бъде затруднен от отбор, който би трябвало да е много под нивото му, но след трагичния минал сезон, който изпрати отбора в този турнир, едва ли е чак такава изненада. Една от причините за слабата игра на гранда от Амстердам бе, че наставникът Мичел Санчес направи цели девет промени от първия мач. Юлиан Брант, който запази мястото си в състава, откри резултата в 20-ата минута с красив удар. Само четири минути по-късно домакините изравниха, след като удар на Кафри се отклони във Фрейтас. Аякс допусна гол в европейски мач за 15-и пореден път.

15 - Longest-ever runs without a clean sheet for a Dutch side in European competition:



Vitesse (2002-2017) - 17

PSV (2024-current) - 16

Ajax (2025-current) - 15 ❌



Holes. pic.twitter.com/hP4RFUY35A — OptaJohan (@OptaJohan) August 13, 2026

След това попадение гостите се объркаха и само благодарение на вратарят Маартен Паес не получиха нов гол. Шелбърн пропусна шансовете си, а малко преди почивката Антон Гаей отново изведе гостите напред. След почивката попадение на ирландците бе отменено след намеса на ВАР. Резервата на Аякс Арокодаре пропусна два шанс да реши мача и в крайна сметка тимът на Мичел изпусна победата, тъй като Шон Мур изравни пет минути преди края на редовното време.

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Снимки: Imago