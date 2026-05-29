Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. След Нико Пас, Реал Мадрид планира да си върне и друг талант от Комо

След Нико Пас, Реал Мадрид планира да си върне и друг талант от Комо

  • 29 май 2026 | 03:10
  • 82
  • 0
След Нико Пас, Реал Мадрид планира да си върне и друг талант от Комо

Реал Мадрид може да се опита да активира клаузите си за обратно откупуване на двама от най-ярките млади таланти на Комо, а не само на Нико Пас, който остава в центъра на спора между двата клуба.

Испанският гранд има право да си върне халфа срещу 9 млн. евро. Аржентинският национал се присъедини към Комо срещу ниска трансферна сума през лятото на 2024 г. Сделката обаче включваше и клауза за 50% от сумата при бъдеща продажба и по-важното – серия от опции за обратно откупуване на ниска цена: 8 млн. евро през лятото на 2025 г., 9 млн. евро през лятото на 2026 г. и 10 млн. евро през лятото на 2027 г.

Въпреки че изглежда, че Реал Мадрид вече е взел решение, информации от Италия твърдят, че Комо прави всичко възможно да задържи Пас поне за още една година. През следващия сезон клубът ще се състезава в Шампионската лига за първи път в историята си. Самият играч има желание да остане под ръководството на Сеск Фабрегас за още един сезон. Крайното решение обаче принадлежи на Реал.

Нико Пас е направил своя избор, но всичко зависи от Реал Мадрид
Нико Пас е направил своя избор, но всичко зависи от Реал Мадрид

Според "Марка", Нико Пас не е единственият играч, когото Реал Мадрид планира да откупи обратно от Комо това лято. "Белите" биха могли да направят същото и с централния защитник Хакобо Рамон. Той дойде в Комо миналото лято срещу символична сума от около 2,5 млн. евро. Подобно на ситуацията с Пас, Реал Мадрид има право на 50% от бъдеща продажба, както и серия от опции за обратно откупуване на ниска цена през следващите няколко лета.

Изданието твърди, че Реал Мадрид може да се опита да откупи обратно Пас, Рамон и 22-годишния Виктор Муньос, който се присъедини към Осасуна при подобна сделка миналото лято за обща сума от около 23 млн евро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 4400
  • 224
Шевченко разкритикува Пирло и Матераци за визитата им в Русия

Шевченко разкритикува Пирло и Матераци за визитата им в Русия

  • 28 май 2026 | 21:34
  • 2456
  • 17
Бернардо Силва подписва с Барса до дни

Бернардо Силва подписва с Барса до дни

  • 28 май 2026 | 21:22
  • 4743
  • 10
Лошият сезон в Реал Мадрид ще лиши Мастантуоно от участие на Световното, твърдят в Аржентина

Лошият сезон в Реал Мадрид ще лиши Мастантуоно от участие на Световното, твърдят в Аржентина

  • 28 май 2026 | 21:14
  • 4385
  • 6
Наполи и Алегри си стиснаха ръцете, постигнато е споразумение

Наполи и Алегри си стиснаха ръцете, постигнато е споразумение

  • 28 май 2026 | 19:57
  • 4996
  • 4
Гулит: Милан е голямо разочарование, надявам се Модрич да остане, не знам какво си мисли Леао

Гулит: Милан е голямо разочарование, надявам се Модрич да остане, не знам какво си мисли Леао

  • 28 май 2026 | 19:17
  • 6282
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 43939
  • 170
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 4400
  • 224
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 17537
  • 46
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 26542
  • 108
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 17312
  • 26
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 23555
  • 33