След Нико Пас, Реал Мадрид планира да си върне и друг талант от Комо

Реал Мадрид може да се опита да активира клаузите си за обратно откупуване на двама от най-ярките млади таланти на Комо, а не само на Нико Пас, който остава в центъра на спора между двата клуба.

Испанският гранд има право да си върне халфа срещу 9 млн. евро. Аржентинският национал се присъедини към Комо срещу ниска трансферна сума през лятото на 2024 г. Сделката обаче включваше и клауза за 50% от сумата при бъдеща продажба и по-важното – серия от опции за обратно откупуване на ниска цена: 8 млн. евро през лятото на 2025 г., 9 млн. евро през лятото на 2026 г. и 10 млн. евро през лятото на 2027 г.

Въпреки че изглежда, че Реал Мадрид вече е взел решение, информации от Италия твърдят, че Комо прави всичко възможно да задържи Пас поне за още една година. През следващия сезон клубът ще се състезава в Шампионската лига за първи път в историята си. Самият играч има желание да остане под ръководството на Сеск Фабрегас за още един сезон. Крайното решение обаче принадлежи на Реал.

Нико Пас е направил своя избор, но всичко зависи от Реал Мадрид

Според "Марка", Нико Пас не е единственият играч, когото Реал Мадрид планира да откупи обратно от Комо това лято. "Белите" биха могли да направят същото и с централния защитник Хакобо Рамон. Той дойде в Комо миналото лято срещу символична сума от около 2,5 млн. евро. Подобно на ситуацията с Пас, Реал Мадрид има право на 50% от бъдеща продажба, както и серия от опции за обратно откупуване на ниска цена през следващите няколко лета.

Изданието твърди, че Реал Мадрид може да се опита да откупи обратно Пас, Рамон и 22-годишния Виктор Муньос, който се присъедини към Осасуна при подобна сделка миналото лято за обща сума от около 23 млн евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages