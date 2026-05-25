Фабрегас: Момчетата сътвориха истински шедьовър

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас бе във възторг след успеха с 4:1 над Кремонезе в последния кръг от Серия "А". Тази победа подпечата класирането на тима му в топ 4 и предстоящото участие в Шампионската лига. Наставникът похвали играчите си и заяви, че те са сътворили истински шедьовър.

„През целия си живот, дори когато правя смени, просто имам предчувствия за нещата. Имах усещането ден преди да играем с Парма, че с две победи ще бъдем в Шампионската лига. Показах на играчите видео с колоездач, който беше на шесто място, но в последния спринт започна да натиска педалите и спечели състезанието. Точно това направихме и ние през този сезон. Имахме някои спънки – две загуби и равенството с Удинезе, така че знаехме, че се нуждаем от серия от победи, но усещането винаги беше, че сме в надпреварата“, започна Фабрегас.

Той е спечелил толкова много в кариерата си като играч, но как се нарежда този успех сред най-големите му постижения?

„Точно там, на върха, заради начина, по който го постигнахме. Това е отбор, пълен с деца, имаме 15 играчи под 23 години, така че това е шедьовър на целия тим. Те слушаха, винаги искаха да правят повече, вдигнаха летвата в точния момент. Мога само да сваля шапка на тези играчи, защото ние, треньорите, се опитваме да ги тласкаме напред, да им даваме варианти, да им казваме къде са свободните пространства, но те са тези, които го правят на терена. Толкова съм щастлив за хората от Комо, те заслужават тази радост“, продължи Сеск.

Комо влетя с гръм и трясък в Шампионската лига и подпечата билета на Кремонезе за Серия "Б"

Когато Фабрегас пристигна в Комо, отборът все още беше в Серия "Б", но той помогна за изграждането на клуба от основи, включително проектирането на тренировъчната база.

„Винаги казвам, че тук трябваше да взема много решения, защото на практика ми бяха дадени ключовете за футболната част, а когато започнахме, нямаше почти нищо. Днес говорих с двама физиотерапевти, които бяха с нас преди четири години, когато дойдох да играя. Нямахме тренировъчна база, така че правехме масажи на маси в задната стаичка на един бар! А сега сме в Шампионската лига. Това е втората ми година и половина като треньор, така че благодаря на щаба за начина, по който ме тласкат напред, вдъхновяват и разбират. Осъзнавам, че понякога е трудно да се работи с мен, но това е моят живот – винаги да се опитвам да правя повече. Израснах толкова много в това преживяване. Беше като да ходя на футболен университет всеки ден, защото трябваше да вземам толкова много решения. В деня, в който напусна, ще стана просто треньор“, допълни испанецът.

През последната година името на Фабрегас беше свързвано с много големи клубове, но сега той има още повече причини да остане в Комо, след като си осигуриха място в най-престижния клубен турнир.

„Много съм щастлив тук, така че е вярно, че моментът е важен, но съм много доволен от това, което правим. Винаги искаме повече, нали? Животът е дълъг, преди няколко седмици навърших 39, както каза Жозе Моуриньо, има дълъг път, докато стигна 80, това са 40 години работа. Не трябва да бързаш в работата си, трябва да имаш търпение и да продължаваш да се учиш. Когато един ден се почувстваш готов, можеш да направиш следващата стъпка. Във всеки случай, Комо направи следващата стъпка, защото е в Шампионската лига“, завърши специалистът.

