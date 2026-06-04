Топлата връзка между Реал Мадрид и Комо може да доведе до още един трансфер

Комо иска да привлече нападателя Гонсало Гарсия от Реал Мадрид, за да подсили състава си за предстоящото си участие в Шампионската лига, съобщава италианският журналист Джанлука ди Марцио в четвъртък.

Клубът от Северна Италия вече има двама бивши футболисти на "белите" в състава си - Хакобо Рамон и халфът Нико Пас, като се очаква вторият да бъде откупен обратно и да се завърне на “Бернабеу”.

През януари тази година Ювентус също прояви интерес към Гарсия. 22-годишният испанец отбеляза осем гола в 39 мача във всички турнири през завършилия наскоро сезон, възползвайки се от редицата контузии на нападателите на “кралете”.

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