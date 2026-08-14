Егнатия направи чудо с човек по-малко и изхвърли Шамрок

Албанският шампион Егнатия изживя голяма европейска вечер, след като разгроми Шамрок Роувърс с 5:1 в реванша от третия предварителен кръг на Лига Европа и обърна двойката за общ успех с 6:4. Ирландците бяха спечелили първия мач у дома с 3:1 и пътуваха към Албания с аванс от два гола, но на „Арена Егнатия” в Рогожине останаха без интрига още преди да изтече първият половин час.

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Домакините тръгнаха ураганно и още в 4-ата минута Даниел Адьеса откри резултата след асистенция на Илди Груда. Само седем минути по-късно, в 11-ата, Алесандро Албанезе удвои преднината, а негов помощник бе Фернандо Медейрос. В 20-ата минута самият Груда се разписа за 3:0, с което изравни общия резултат и превърна двубоя в напълно нова среща.

Ирландците така и не намериха отговор, а вместо това получиха нов удар в добавеното време на първата част, когато Адьеса се разписа за втори път за вечерта и оформи 4:0 на почивката. Точно в тези минути обаче домакините си навлякоха и сериозен проблем — Едисон Ндрека, който бе предупреден още в 24-ата минута, получи втори жълт картон и остави съотборниците си с човек по-малко за целите 45 минути напред.

Числената равносметка не промени нищо. Егнатия продължи да атакува и малко след подновяването на играта Албанезе се разписа за втори път, отново след подаване на Медейрос, за 5:0. Чак в 74-ата минута Греъм Бърк върна едно попадение с ляв удар от вътрешността на наказателното поле, но то остана единствено утешение за гостите. Реферът добави седем минути в края на срещата, а Шамрок Роувърс така и не се доближи до продълженията.

Обратът е особено болезнен за ирландците, защото двата тима стигнаха до тази двойка по абсолютно еднакъв път. Егнатия отпадна от словенския Целье във втория кръг на Шампионската лига след 3:3 и 2:2, като словенците спечелиха с 4:1 при дузпите. Шамрок Роувърс пък бе елиминиран от Арарат-Армения с общ резултат 2:3, макар и след победа с 2:1 в реванша у дома.

Наградата за Егнатия е плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа срещу норвежкия Лилестрьом. Дори при неуспех там албанците си гарантират участие в основната схема на Лигата на конференциите. Шамрок Роувърс от своя страна се прехвърля в плейофа на Лигата на конференциите, а мечтата на тима на Стивън Брадли за завръщане в груповата фаза на Лига Европа за първи път от сезон 2011/2012 се разпадна по най-жестокия начин.

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