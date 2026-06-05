Като за избори! Перес вади 150 милиона за звезда от ШЛ

Флорентино Перес обеща да се опита да осигури най-голямата сделка в историята на Реал Мадрид. Той повтори някои от обещанията си, като гарантира, че ще има още по-голямо надграждане в отговор на последните гръмки изказвания на опонента си Енрике Рикелме.

“Мога да ви разкажа за три трансфера: на Моуриньо, Конате и Дъмфрис. Но ще има и други. Във вторник ще направя солидна оферта за страхотен играч от топ клуб от Шампионската лига. Това ще бъде най-голямата сума, която Реал Мадрид някога е плащал. Поне 150 милиона евро. Олисе е страхотен играч, но не е този, за когото се сещам. Нито Доку, нито Холанд. Нито Кейн. Той играе в халфовата линия и атаката“, каза президентът на Реал Мадрид.