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Бенфика официално обяви колко ще получи от Реал за Моуриньо

  • 4 юни 2026 | 20:13
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Бенфика официално обяви колко ще получи от Реал за Моуриньо

Бенфика потвърди с официално съобщение, че Жозе Моурионьо ще се завърне в Реал Мадрид, при условие че Флорентино Перес спечели президентските избори в кралския клуб. Португалският гранд разкри и нещо още по-значимо като новина, а то е, че ще получи компенсация в размер на 15 милиона евро. Това е над два пъти повече от първата освобождаваща клауза на стойност 7 милиона, която бе в сила до 26 май. Реал обаче нямаше как да я активира, тъй като всичко е обвързано с президентските избори в клуба, които са тази неделя, на 7 юни. След това сумата се е удвоила.

Флорентино Перес потвърди голямата новина за Моуриньо
Флорентино Перес потвърди голямата новина за Моуриньо

Специалния вече е подписал договор за три години, като самият Флорентино Перес вчера официално обяви, че португалецът ще се завърне на "Сантиаго Бернабеу", ако той спечели изборите.

"Бенфика информира, че президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес изрази твърдото намерение да наеме треньора Жозе Моуриньо, ако спечели изборите за президент на този клуб, насрочени за 7 юни 2026 г.“, се казва в изявление на Бендика до фондовата борса.

„Ако такъв сценарий се случи, наемането ще бъде извършено срещу сумата от 15 000 000 евро, съответстваща на клаузата за прекратяване на настоящия спортен трудов договор.“

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