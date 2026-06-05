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Обявиха, че Рикелме искал Клоп, а двамата никога не са говорили.

  • 5 юни 2026 | 08:02
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Обявиха, че Рикелме искал Клоп, а двамата никога не са говорили.

Кандидатът за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме иска да назначи Юрген Клоп за старши треньор, твърди реномираният спортен журналист Фабрицио Романо.

Енрике Рикелме скоро ще обяви името на новия треньор, когото иска да види... И отново, източници ми казват, че това трябва да е Юрген Клоп. Кандидатът на Флорентино Перес е Жозе Моуриньо, това вече е официално. Източници от индустрията посочват Юрген Клоп като потенциален кандидат, предложен от Енрике Рикелме, но той ще бъде този, който ще разкаже на феновете за стратегията и имената си, така че нека изчакаме и ще видим“, каза Романо в своя YouTube канал.

Реал Мадрид предварително обяви датата на президентските си избори, които ще се проведат идния уикенд на 7-и юни (неделя). В изборите ще се включат двама кандидати: настоящият президент Флорентино Перес и испанският бизнесмен Енрике Рикелме.

В последствие обаче се появи твърдение, че тази информация е плод на слухове, тъй като се появи изказване на Рикелме, че той никога не е разговарял с Клоп, както и с никой треньор изобщо.

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