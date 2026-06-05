Рикелме залга на гръмки имена като Касияс и Дел Боске, ако спечели изборите

Раул, Йеро, Касияс и Дел Боске. Това са четирите реномирани имена, които Енрике Рикелме е подготвил за новата структура на Реал Мадрид, ако спечели президентските избори, предава испанският вестник "AS". Първите трима той нарича „триото капитани“. За бившия селекционер Рикелме е подчертал пред радио Cadena Cope, че „се присъединява към проекта безкористно“. Това са фигури, с които той цели да върне „мадридското ДНК“ в сърцето на „Бернабеу“.

Идеята е тези легенди да работят на различни нива в клуба. Раул е предвиден за спортен директор, а Фернандо Йеро – за директор на школата, известна като „Ла Фабрика“. В този управленски екип ще намери място и Икер Касияс, макар ролята му все още да не е уточнена. Рикелме обаче обещава, че постът му ще бъде „от най-високо ниво“. Това е неговият голям „трансфер“, като на този етап остава да бъде обявен само треньорът.

Включването на исторически фигури в ръководството е един от основните стълбове в кампанията на Рикелме. Тази стратегия е свързана с визията му за бъдещето на отбора, която предвижда смесен модел между звезди и юноши. „Искаме модел, който комбинира привличането на „галактикос“ със създаването на такива“, заяви кандидат-президентът. В тази връзка той вече е убедил три легенди да се присъединят към него, като последната от тях е Касияс.

Икер Касияс би трябвало да акостира на "Бернабеу" не просто като гръмко име, но и като човек с опит, тъй като той вече заемаше в миналото поста заместник-директор във фондация „Реал Мадрид“. Той се завърна, след като преди години напусна по неприятен начин.

Манчестър Сити реагира остро след "новината" за Холанд

„Раздялата ми беше травмираща. Разделихме се като семейна двойка, която си казва всичко... имаше лоши думи, извадени от контекст, но с времето нещата се успокояват“, сподели той по-късно.

🚨 ÚLTIMA HORA | Iker Casillas se suma al equipo de Enrique Riquelme



💥 Tendrá un puesto de primer nivel en la estructura del club, con responsabilidad corporativa



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Pnlbo95mSh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 4, 2026

Инфарктът, който получи на 1 май 2019 г. по време на тренировка с Порто, го сближи отново с Флорентино Перес и помогна за възстановяването на прекъснатата връзка. На 22 декември 2020 г. Касияс официално се завърна в структурата на клуба.

Наскоро обаче той отново напусна поста си – тихо, без официално съобщение и без сбогуване. Касияс се беше съсредоточил върху личните си проекти, но сега направи крачка към опозиционната кандидатура. Той прие предложението на Енрике Рикелме и ще заеме „пост от най-високо ниво“ в клубната йерархия, ако Рикелме спечели изборите в неделя. Засега това е всичко, което се знае, но е сигурно, че той отново ще работи за Реал Мадрид.

Новината беше потвърдена в писмо от щаба на Рикелме до членовете на клуба („сосиос“). В него кандидатът повтаря основното си послание: „Необходимост от промяна в начина на управление на клуба, основана на повече прозрачност, вътрешна демокрация и контрол върху мениджмънта, с цел връщането на „сосиос“ в центъра на решенията“.

Освен това Рикелме отново изтъква като свой основен приоритет запазването на историческия модел на Реал Мадрид като клуб, собственост на своите членове. Той се „ангажира да предотврати навлизането на финансови инвеститори в структурата на собствеността“. Неговият основен лозунг е: „Реал Мадрид не се продава“. Към тази кауза вече се присъединиха Раул и Йеро, а сега и третото голямо име в лицето на Касияс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google