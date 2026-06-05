Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

Европейският шампион в тласкането на гюле от Рим 2024 Леонардо Фабри зарадва сънародниците си с победа на Диамантената лига в италианската столица. Той постигна голям успех с 22.14 м, изпреварвайки няколко от големите шампиони в сектора. Фабри остави след себе си в класирането световни и олимпийски шампиони. Втори завърши американецът Джо Ковач с 21.87 м, а трети се нареди неговият сънародник и олимпийски и световен шампион Райън Браузър с 21.50 м.

Сиоли донесе още една победа за Италия, след като се наложи в скока на височина. Европейският първенец на младежи под 23 г. от 2025 г. спечели надпреварата с 2.28 м. Вторият от Световното в зала от Торун тази зима Ерик Портильо (Мексико) завърши втори с 2.23 м, а трети със същия резултат се нареди ямаецът Ромен Бекфорд.

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Снимки: Imago