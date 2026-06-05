Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

  • 5 юни 2026 | 01:29
  • 203
  • 0
Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

Европейският шампион в тласкането на гюле от Рим 2024 Леонардо Фабри зарадва сънародниците си с победа на Диамантената лига в италианската столица. Той постигна голям успех с 22.14 м, изпреварвайки няколко от големите шампиони в сектора. Фабри остави след себе си в класирането световни и олимпийски шампиони. Втори завърши американецът Джо Ковач с 21.87 м, а трети се нареди неговият сънародник и олимпийски и световен шампион Райън Браузър с 21.50 м. 

Сиоли донесе още една победа за Италия, след като се наложи в скока на височина. Европейският първенец на младежи под 23 г. от 2025 г. спечели надпреварата с 2.28 м. Вторият от Световното в зала от Торун тази зима Ерик Портильо (Мексико) завърши втори с 2.23 м, а трети със същия резултат се нареди ямаецът Ромен Бекфорд.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Анди Диас грабна първото място в тройния скок на Диамантената лига в Рим

Анди Диас грабна първото място в тройния скок на Диамантената лига в Рим

  • 4 юни 2026 | 23:10
  • 543
  • 0
Заплеталова продължи с рекордите и на “Олимпико”

Заплеталова продължи с рекордите и на “Олимпико”

  • 4 юни 2026 | 22:23
  • 1289
  • 1
Моли Кодъри спечели драматично състезание в овчарския скок в Рим

Моли Кодъри спечели драматично състезание в овчарския скок в Рим

  • 4 юни 2026 | 22:05
  • 739
  • 2
Чудото от Шри Ланка премина 90 метра на копие и вече е в топ 10 за всички времена

Чудото от Шри Ланка премина 90 метра на копие и вече е в топ 10 за всички времена

  • 4 юни 2026 | 21:18
  • 3121
  • 1
Вукович победи Топич с национален рекорд от 1.98 м

Вукович победи Топич с национален рекорд от 1.98 м

  • 4 юни 2026 | 20:05
  • 1118
  • 0
Гладиаторите Джейкъбс и Лайлс в титаничен сблъсък на 100 метра

Гладиаторите Джейкъбс и Лайлс в титаничен сблъсък на 100 метра

  • 4 юни 2026 | 19:34
  • 621
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
  • 4655
  • 3
Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 13412
  • 67
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 8857
  • 12
Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

  • 4 юни 2026 | 23:55
  • 8567
  • 33
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 7755
  • 40
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 14842
  • 4