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Макс Бъргин в нов сблъсък с олимпийския шампион Уанионий

  • 24 юни 2026 | 15:28
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Макс Бъргин в нов сблъсък с олимпийския шампион Уанионий

Британският бегач на 800 метра Макс Бъргин ще поднови съперничеството си с олимпийския шампион Емануел Уанионий на лекоатлетическия турнир в Лондон на 18 юли. Бъргин се намира в най-силния период от кариерата си и ще се стреми да продължи възхода си.

Двамата атлети бяха в центъра на един от най-вълнуващите моменти на миналогодишното издание на състезанието на стадиона в Лондон. Тогава Уанионий триумфира с рекорд на турнира от 1:42.00, а Бъргин завърши трети с личен рекорд от 1:42.36. Дванадесет месеца по-късно и двамата се завръщат като сериозни претенденти за световни медали и са сред най-бързите бегачи на две обиколки в света.

За Бъргин този двубой е поредна възможност да затвърди позицията си на водеща сила в бяганията на средни разстояния. Дълго време считан за един от най-големите таланти на Великобритания, бегачът от Халифакс прекара голяма част от ранната си кариера в борба с контузии и заболявания, които го сполетяваха в най-неподходящите моменти.

Потенциалът му никога не е бил подлаган на съмнение. Като тийнейджър той подобрява дългогодишни британски рекорди за възрастови групи, но поредица от проблеми прекъсват прогреса му.

Сега, след като най-накрая се радва на продължителен период без контузии, Бъргин започва да оправдава големите очаквания.

23-годишният атлет направи своя пробив през 2025 г., когато достигна до финала на Световното първенство и завърши шести в състезание, в което всички осем финалисти слязоха под 1:43. В процеса той подобри личния си рекорд до 1:42.29 и се изкачи още по-нагоре в британската ранглиста за всички времена.

Инерцията му се пренесе и през 2026 г. Бъргин записа най-доброто постижение в света за сезона – 1:42.98, за да си осигури първата победа в Диамантената лига в кариерата си в Рабат, като изпревари именно Уанионий, който остана втори.

Въпреки това Бъргин пропусна шампионата на Обединеното кралство в Бирмингам миналия уикенд, където победата на 800 метра отиде при Джейк Уайтман.

Междувременно Уанионий пристига в Лондон като действащ олимпийски шампион. Кениецът затвърди статута си на водещ бегач на 800 метра в света миналата година, като спечели световната титла в Токио с рекордно за шампионата време от 1:41.86.

Извън пистата Уанионий наскоро отпразнува раждането на детето си, преди да се завърне към състезанията на Диамантената лига в Осло. Там той бе победен с минимална разлика във вълнуващ финал, записвайки 1:42.09, докато американският тийнейджър Купер Луткенхаус грабна победата с една стотна от секундата и най-добър резултат в света за сезона – 1:42.08.

“Наистина съм развълнуван да се върна в Лондон“, заяви Уанионий. “Имам добри спомени от миналата година, разбира се, след като спечелих състезанието със солидно време от 1:42.00. Тъй като 2026 г. не е година на Световно първенство или Олимпиада, съм много концентриран върху веригата на Диамантената лига. Целта и надеждата ми в Лондон е да повторя победата от миналата година и да постигна много бързо време.“

Бъргин е също толкова нетърпелив да се състезава пред родна публика на място, което е било свидетел на някои от най-добрите му представяния.

“Имах някои от най-добрите си представяния в кариерата именно на стадиона в Лондон“, каза той. “Надявам се на още едно силно бягане тази година и съм сигурен, че присъствието на най-добрите в света до мен ще ме тласне към следващото ниво.“

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Снимки: Gettyimages

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