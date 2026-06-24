Вархолм и Магучих потвърдиха участие в Силезия

Световните рекордьори Карстен Вархолм и Ярослава Магучих са последните звезди, които ще се включат в тазгодишния турнир отДиамантената лига в Силезия.

Двамата атлети ще донесат блясък от световна класа на състезанието в Силезия, което ще се проведе на 23 август.

Вархолм, световен рекордьор на 400 метра с препятствия при мъжете, и Магучих, рекордьорка в скока на височина при жените, ще се борят за четвърта титла от Диамантената лига в кариерите си през 2026 г.

Норвежецът за първи път подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на турнир от Диамантената лига в Осло през 2021 г., като впоследствие свали времето до 45.94 секунди.

Той е настоящият шампион в дисциплината, но през тази година се сблъсква със сериозна конкуренция в лицето на бразилския си съперник Алисон Дос Сантос.

“Вероятно съм бил на повечето големи стадиони и събития по света, но стадионът в Силезия има специална енергия“, заяви Вархолм. “Чувстваш, че трябва да дадеш 100 процента. За хората. Няма много лекоатлетически арени, които да са по-шумни от тази, нито много по-добри публики.“

Магучих постигна скок от 2.10 метра на Диамантената лига в Париж през 2024 г., с което подобри 37-годишния рекорд на Стефка Костадинова от 2.09 метра.

Украинската звезда спечели диамантения трофей три поредни години между 2022 и 2024 г., преди да претърпи поражение на миналогодишния финал от австралийската си съперничка Никола Олислагерс.

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