Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Саръбоюков след първата си диамантена победа: Доволен съм, че показах спортна злоба

Саръбоюков след първата си диамантена победа: Доволен съм, че показах спортна злоба

  • 5 юни 2026 | 00:12
  • 757
  • 0

Божидар Саръбоюков стана първият български атлет при мъжете, след като спечели скока на дължина на Диамантената лига в Рим тази вечер. Талантът от Харманли извоюва първото място в последния си опит, когато се приземи на 8.26 м. 

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига
Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

“Може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. Не от резултата, а от това, че показах спортната злоба, която исках да покажа. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига, а и защото миналата година се контузих тук. Публиката е нещо уникално, за мен това беше едно мини световно първенство заради публиката. Може би това ме накара да се мотивирам толкова силно. Целта ми до края на сезона е да направя един личен рекорд и един национален рекорд и да покажа най-доброто от себе си на състезанието, на което трябва”, каза Саръбоюков пред Max One веднага след състезанието. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Анди Диас грабна първото място в тройния скок на Диамантената лига в Рим

Анди Диас грабна първото място в тройния скок на Диамантената лига в Рим

  • 4 юни 2026 | 23:10
  • 458
  • 0
Заплеталова продължи с рекордите и на “Олимпико”

Заплеталова продължи с рекордите и на “Олимпико”

  • 4 юни 2026 | 22:23
  • 1106
  • 1
Моли Кодъри спечели драматично състезание в овчарския скок в Рим

Моли Кодъри спечели драматично състезание в овчарския скок в Рим

  • 4 юни 2026 | 22:05
  • 662
  • 2
Чудото от Шри Ланка премина 90 метра на копие и вече е в топ 10 за всички времена

Чудото от Шри Ланка премина 90 метра на копие и вече е в топ 10 за всички времена

  • 4 юни 2026 | 21:18
  • 2991
  • 1
Вукович победи Топич с национален рекорд от 1.98 м

Вукович победи Топич с национален рекорд от 1.98 м

  • 4 юни 2026 | 20:05
  • 1044
  • 0
Гладиаторите Джейкъбс и Лайлс в титаничен сблъсък на 100 метра

Гладиаторите Джейкъбс и Лайлс в титаничен сблъсък на 100 метра

  • 4 юни 2026 | 19:34
  • 605
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
  • 3681
  • 2
Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

  • 4 юни 2026 | 19:10
  • 12872
  • 65
Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
  • 8130
  • 10
Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

Испания подцени Ирак в първата си репетиция преди Мондиала

  • 4 юни 2026 | 23:55
  • 7329
  • 33
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 6489
  • 36
Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 14446
  • 3