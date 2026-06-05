Саръбоюков след първата си диамантена победа: Доволен съм, че показах спортна злоба

Божидар Саръбоюков стана първият български атлет при мъжете, след като спечели скока на дължина на Диамантената лига в Рим тази вечер. Талантът от Харманли извоюва първото място в последния си опит, когато се приземи на 8.26 м.

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

“Може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. Не от резултата, а от това, че показах спортната злоба, която исках да покажа. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига, а и защото миналата година се контузих тук. Публиката е нещо уникално, за мен това беше едно мини световно първенство заради публиката. Може би това ме накара да се мотивирам толкова силно. Целта ми до края на сезона е да направя един личен рекорд и един национален рекорд и да покажа най-доброто от себе си на състезанието, на което трябва”, каза Саръбоюков пред Max One веднага след състезанието.

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