Веро и Брьодерс-Бол с нов сблъсък в Лозана

Швейцарската звезда Одри Верo ще се изправи срещу Фемке Брьодерс-Бол на родна земя по време на турнира от Диамантената лига “Атлетисима“ в Лозана през август. Двете ще продължат своето зараждащо се съперничество в бягането на 800 метра на 21 август.

Двете атлетки се срещнаха за първи път в Острава миналата седмица, а в неделя ще се изправят една срещу друга за първи път на сцената на Диамантената лига в Париж.

Те ще се завърнат в действие по-късно през сезона в Лозана, когато и двете ще се стремят да настроят фино кампаниите си преди финала на сериите в Брюксел на 4-5 септември.

Нидерландската звезда Брьодерс-Бол е печелила титлата на 400 метра с препятствия във всеки от последните пет сезона на Диамантената лига, натрупвайки серия от 30 поредни победи в състезания от веригата.

Въпреки това, 26-годишната атлетка отвори нова глава в кариерата си този сезон, насочвайки вниманието си към дисциплината 800 метра.

Веро е настоящият световен лидер на 800 метра, след като записа третото най-бързо време в историята с 1:53.98 на турнира от Диамантената лига в Стокхолм по-рано този месец.

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Снимки: Imago