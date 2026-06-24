Ашър-Смит иска да навакса пропуснатото на родна земя

Дина Ашър-Смит е нетърпелива да навакса пропуснатото време на родна земя по време на Европейското първенство това лято. Най-бързата британка за всички времена пропусна последния голям лекоатлетически форум във Великобритания, когато контузия я извади от Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г.

30-годишната спринтьорка спечели сребро във финала на 100 метра зад победителката Ейми Хънт на шампионата на Обединеното кралство по лека атлетика в Бирмингам, преди да се оттегли от финала на 200 метра, след като беше спечелила своята серия.

Въпреки това Ашър-Смит остава развълнувана от възможността да добави още отличия към колекцията си от осем европейски медала, когато следващия път стъпи на пистата на стадион “Александър“.

“Просто съм толкова развълнувана“, каза Ашър-Смит. “Домашно първенство винаги е нещо, на което бих искала да присъствам, просто защото пропуснах Игрите на Британската общност през 2022 г. Контузих подколянното си сухожилие около 10 дни преди началото. Така че беше голямо забавление.“

Ашър-Смит се надява да избегне повторение на тези проблеми с контузиите това лято, а представянето пред родна публика на Европейското първенство е един от ключовите фактори, които я мотивират.

“В крайна сметка искам да бъда тук, да съм здрава и да направя страхотно представяне пред публика, която година след година идва на квалификациите, на (Световното първенство през 2017 г.) в Лондон и на Диамантената лига, за да ни подкрепи.“

“Феновете заслужават още едно първенство, защото те са нация номер едно в света по отношение на фенската маса в леката атлетика. Просто съм развълнувана да облека екипа на Великобритания и, да чукна на дърво, да ги накарам да се гордеят, но най-важното е да го направя с голяма усмивка на лицето си.“

Европейското първенство по лека атлетика през 2026 г. ще се проведе на стадион “Александър“ в Бирмингам от 10 до 16 август.

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Снимки: Gettyimages