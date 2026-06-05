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Кънингам №1 в света за сезона на 110 м/пр

  • 5 юни 2026 | 01:04
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Кънингам №1 в света за сезона на 110 м/пр

Сребърният световен медалист на 110 метра с препятствия от Юджийн 2022 Трей Кънингам за първи път в кариерата си слезе под 13 секунди в дисциплината. Американецът, който тази зима спечели бронз на планетарния форум под покрив в Торун на 60 м/пр, се наложи на Диамантената лига в Рим с 12.98 секунди (+0.5 м/сек). Това е не само личен рекорд за Кънингам, а също и нов рекорд на турнира и най-добър резултат в света за сезона. 

Неговият сънародник Джамал Брит, който имаше две диамантени победи през сезона, вървеше в борба с Кънингам за първото място, но се спъна на последното препятствие и падна. Ямаецът Орландо Бенет зае второто място с 13.31 сек, а испанецът Енрике Йопис се нареди трети с 13.32 сек. 

На 100 м/пр при жените се наложи ямайката Меган Симъндс с 12.50 сек (+0.8 м/сек), следвана от Кендра Харисън (САЩ) с 12.54 сек и от Надине Висер (Нидерландия) с 12.58 сек. 

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Снимки: Imago

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