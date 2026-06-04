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Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
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Божидар Саръбоюков постигна първа победа в Диамантената лига в своята кариера. Възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели в последния си опит на “Олимпико” в Рим тази вечер с постижение от 8.26 метра (-0.1 м/сек). Той се развълнува толкова силно от успеха си и направи пет салта, след като неговият победен опит сложи край на състезанието. 

Това е и първа победа за български състезател при мъжете в турнирите от Диамантената лига. До момента първо място беше постигала единствено Ивет Лалова-Колио при жените.

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В другите си опити днес Саръбоюков постигна 8.13 м (-0.3 м/сек), 8.00 м (-0.9 м/сек), 7.98 м (-0.7 м/сек), 7.96 м (-0.3 м/сек) и 8.26 м (-0.1 м/сек).

Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентотглу завърши втори, след като в последния си шести опит се приземи на 8.24 м (-0.4 м/сек), а преди това водеше с 8.20 м.

Трети се нареди кубинският младок Хорхе Ходели, който постигна 8.18 м (-0.1 м/сек) в своя трети опит. Световният шампион в зала от Торун тази зима Жерсон Балде (Португалия) остана пети с 8.00 м (-0.4 м/сек).

Саръбоюков постигна второ място на Диамантената лига в Шанхай с 8.07 м, а след това в Сямън завърши трети с 8.29 м.

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