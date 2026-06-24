Олимпийка изостави атлетиката заради ръгби

Олимпийската състезателка по тласкане на гюле Софи МакКина прекратява кариерата си в леката атлетика, за да се посвети на отборен спорт. 31-годишната атлетка е прекарала последните шест месеца в игра на ръгби и се надява да се присъедини към отбор от Премиършип.

Деветкратната национална шампионка преди това обмисляше да се оттегли, след като сериозна контузия в лакътя осуети мечтите ѝ за участие на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

”Изобщо не съжалявам за нищо в кариерата си. Представях се по най-добрия начин, на който съм способна, и извлякох максимума от тялото си, който физически можех“, заяви тя.

Още на четиригодишна възраст МакКина мечтае да стане олимпийка. Тя започва да тренира тласкане на гюле на 12 години. Макар контузиите да са “неразделна част“ от елитния спорт, тя сподели, че годините на хиперекстензия на лакътя с такава сила са довели до износване.

Според нея операцията на лакътя, последвана от загуба на подкрепа и финансиране при завръщането ѝ към спорта, са били “причината за края на кариерата ѝ“.

МакКина представи Великобритания на Игрите в Токио през 2020 г., но пропусна по-голямата част от сезон 2023 след хирургическата интервенция.

Тя отбеляза, че финансирането е било “пречка“ по време на атлетическата ѝ кариера.

“Казах на майка ми, когато бях на четири години, че искам да бъда олимпийка, и това се сбъдна, което е най-голямото ми постижение в атлетиката. Спечелих множество британски титли, рекорди и всичко останало.

Опитът ми обаче беше по-голям от това, тъй като имах възможността да пътувам по света, да се срещам с хора, да виждам различни култури. Това беше наистина отварящо очите преживяване, което ме оформи като човека, който съм днес.“

Тя се е присъединила към ръгби клуб Bury St Edmunds.

МакКина сподели, че “абсолютно обожава“ ръгбито, добавяйки, че опитът ѝ в тласкането на гюле и силовия трибой ѝ е помогнал да се адаптира към новия спорт.

Тя каза, че докато леката атлетика може да бъде “самотно“ занимание, ще ѝ липсва “радостта от личните постижения, когато всичко се нареди“.

“Поглеждам назад към дните, когато бях по-млада, и никога не съм мислила, че този ден ще дойде... всички преживявания идват едно след друго и винаги се стремиш към следващото нещо, никога не се спираш в момента.“

“Ако можех да го направя отново, бих искала да съм се наслаждавала на тези моменти малко повече и да съм оценявала това, което имах, защото да си спортист е огромна привилегия.“

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Снимки: Gettyimages