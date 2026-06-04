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Чудото от Шри Ланка премина 90 метра на копие и вече е в топ 10 за всички времена

  • 4 юни 2026 | 21:18
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Чудото от Шри Ланка премина 90 метра на копие и вече е в топ 10 за всички времена

Руменеш Патирадж Таранга продължава да пише история в хвърлянето на копие. 23-годишният атлет от Шри Ланка, който до днес водеше световната ранглиста за сезона в хвърлянето на копие при мъжете, постигна нещо изключително на Диамантената лига в Рим. Таранга спечели надпреварата на “Стадио Олимпико” днес с нов национален рекорд, нов най-добър резултат в света за сезона и рекорд на турнира от 92.62 метра. Той постигна този резултат в своя втори опит. До момента атлетът от Шри Ланка беше №1 в световната ранглиста с 89.37 м, а днес подобри постижението си с повече от 3 метра. Предишният рекорд на турнира беше на Андреас Торкилдсен (90.34 м от 2006 г.). 

С това постижение Таранга излезе на осмо място във вечната ранглиста на дисциплината. Резултатът на 23-годишния талант от Шри Ланка е едва вторият опит в сектора над 92 метра за последните четири години след победата на Аршад Надийм на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. с 92.97 м.

Двукратният световен шампион и носител на бронзов олимпийски медал Андерсон Питърс (Гренада) завърши втори с 83.91 м, а на трета позиция тази вечер се нареди американецът Къртис Томпсън с 83.89 м. 

“Днес се постарах максимално да подобря националния рекорд. Въпреки че днес имах само два валидни опита, съм много стабилен психически. В Рабат беше много горещо, а времето в Рим е чудесно за хвърляне по-далеч, отколкото на последното състезание. Победата днес е като фестивал в Шри Ланка”, каза щастливият победител Таранга.

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