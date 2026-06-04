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  3. Моли Кодъри спечели драматично състезание в овчарския скок в Рим

Моли Кодъри спечели драматично състезание в овчарския скок в Рим

  • 4 юни 2026 | 22:05
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Моли Кодъри спечели драматично състезание в овчарския скок в Рим

Двукратната световна шампионка в овчарския скок в зала Моли Конъри спечели драматичното състезание на Диамантената лига в Рим в надпреварата, в която първите три завършиха с равни резултати. Британката извоюва първото място с 4.80 метра. Тя преодоля височината от първи опит, а на 4.60 м имаше само една грешка, като това и гарантира победата. 

Световната и олимпийска шампионка Нина Кенеди (Австралия) завърши втора с 4.80 м, след като имаше два фала на 4.60 м. Рекордьорката на Швейцария Анджелика Мозер остана на третата позиция, тъй като преодоля 4.80 м от втори опит, въпреки че преди това нямаше нито една грешка. 

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Снимки: Gettyimages

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