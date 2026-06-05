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  3. Ноа Лайлс спечели гладиаторската битка на 100 метра в Рим

Ноа Лайлс спечели гладиаторската битка на 100 метра в Рим

  • 5 юни 2026 | 00:49
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Олимпийският шампион на 100 метра от Париж 2024 Ноа Лайлс спечели гладиаторската битка на Диамантената лига в Рим. Американецът се наложи на “Олимпико” с 9.88 секунди (+0.4 м/сек). Голямата изненада поднесе камерунецът Емануел Семе, който завърши втори с нов национален рекорд от 9.94 сек. Олимпийският шампион от френската столица на 200 м Лециле Тебого (Ботсвана) се нареди трети с 9.95 сек. 

Световният златен медалист на 60 м от Торун тази зима Джордан Антъни (САЩ) финишира четвърти с 9.96 сек. 

Олимпийският първенец на 100 м от Токио 2021 и голямата надежда на домакините Ламонт Марсел Джейкъбс завърши пети с 9.99 сек. 

Актуалната олимпийска шампионка на 200 м Джулиън Алфред спечели бягането на половин обиколка с 21.93 сек (+1.3 м/сек). Тройната световна шампионка в спринта от Токио 2025 Мелиса Джеферсън-Уудън (САЩ) завърши втора с 22.17 сек, а тройката допълни нейната сънародничка Аневия Батъл с 22.39 сек.

На 400 м при дамите четири състезателки слязоха под 50 секунди. Победата грабна норвежката Хенриете Ягер с 49.60 сек, втора завърши Глория Лурдес Мануел с личен рекорд от 49.77 сек, а трета се нареди ямайката Никита Прайс с 49.80 сек.

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Снимки: Imago

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