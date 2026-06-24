Исландка надви европейски шампионки в Копенхаген

Исландската атлетка Гудрун Каритас Халгримсдотир постигна един от най-значимите успехи в кариерата си по време на лекоатлетическия турнир в Копенхаген в понеделник, спечелвайки състезанието в хвърлянето на чук.

Халгримсдотир триумфира, след като надделя над европейската шампионка Сара Фантини и златната медалистка от Европейската купа по хвърляния Катрине Кох Якобсен. Победният ѝ опит от втория кръг беше 73.12 метра – само на 76 сантиметра от собствения ѝ национален рекорд, поставен по-рано тази година в Найроби.

Италианката Фантини също записа най-добрия си резултат във втория кръг, постигайки 72.64 метра. Любимката на домакините Якобсен от Дания трябваше да се задоволи с третото място, след като в последния си опит хвърли чука на 71.13 метра.

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Снимки: Gettyimages