Анди Диас грабна първото място в тройния скок на Диамантената лига в Рим

Двукратният световен шампион в тройния скок в зала Анди Диас Ернандес се наложи в коронната си дисциплина на Диамантената лига в Рим. Кубинецът, който се състезава за Италия, се наложи на “Олимпико” с постижение от 17.59 метра (-0.1 м/сек). Той записа още един успешен опит днес, в който се приземи на 17.58 м (+1.1 м/сек).

Сребърният медалист от Световното под покрив в Торен тази зима Джордан Скот (Ямайка) зае второто място със 17.33 м (-0.2 м/сек). Третата позиция зае неговият сънародник и световен рекордьор за юноши Джейдън Хибърт със 17.02 м (-0.8 м/сек). По-рано през сезона Хибърт не получи разрешение от Световната атлетика да се състезава за Турция.

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Снимки: Imago