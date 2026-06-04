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Заплеталова продължи с рекордите и на “Олимпико”

  • 4 юни 2026 | 22:23
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Заплеталова продължи с рекордите и на “Олимпико”

Бронзовата медалистка от Световното първенство по лека атлетика в Токио през миналата година в бягането на 400 метра с препятствия Ема Заплеталова продължи с рекордите. Талантливата състезателка спечели Диамантената лига в Рим с нов национален рекорд и нов най-добър резултат в света за сезона от 52.58 секунди. Въпреки че изпита трудности накрая, тя не пусна първото място. Това беше втора поредна диамантена победа за Заплеталова след нейния успех в Рабат през миналата седмица.  

Класирането на първите три от Мароко се повтори по абсолютно същия начин и в Рим. Втора и на “Олимпико” завърши американката Анна Кокръл с 52.77 всеки, а трета отново беше Рушел Клейтън (Ямайка) с 53.14 сек. 

“Беше лудо начало на сезона. Не мислех, че ще мога да започна сезона си с два национални рекорда. Невероятно е, наслаждавам се много. Фокусът ми този сезон е Европейското първенство. Искам да подобря личните си постижения. Нямаше никакви промени в тренировките за закрито и открито. Понякога импровизирахме заради проблеми с коляното. Преходът от закрито към открито беше малко труден за мен и затова тези резултати ме изненадаха. Искам да се подобрявам отново, и отново, и отново. Напрежението идва най-вече от мен самия”, сподели развълнуваната Заплеталова след рекордното си бягане.

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Снимки: Imago

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