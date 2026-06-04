Феновете на Ливърпул категорично посочиха кой беше най-добрият играч през лошия сезон

Доминик Собослай очаквано бе избран за Играч на сезона на Ливърпул. Унгарецът спечели за първи път приза, след като две трети от гласувалите на сайта на мърсисайдци са посочили именно него. Собо игра в 53 от 57-те мача на отбора през изминалата кампания, като във всички тях започна като титуляр. Той отбеляза 13 гола и направи 12 асистенции, въпреки че доста често му се налагаше да влиза в ролята на десен бек или дефанзивен халф. Осем пъти бе избиран за Играч на мача, а пет пъти стана и Футболист на месеца.

Осем от попаденията на Собослай през сезон 2025-26 попаднаха в списъка с 20-те претенденти за гол на сезона на Ливърпул. През април той стана едва вторият унгарец, достигнал 100 участия във Висшата лига.

Dominik Szoboszlai has been voted our 2025-26 @StanChart Men's Player of the Season 👏 — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

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