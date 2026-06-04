Ираола подписва с Ливърпул днес

Андони Ираола се очаква да пристигне на Мърсисайд и да подпише договор с Ливърпул днес, твърди “Скай Спортс”. “Червените” постигнаха устна договорка с испанеца по всички параметри преди два дни и той ще бъде новият треньор на тима.

Процесът бе ръководен от спортния директор Ричард Хюз, който работи с Ираола в Борнемут през 2023 г. Специалистът е обявил пред ръководството на клуба треньорския щаб, с който иска да работи. Той включва Пабло де ла Торе, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър, които работиха с него в Борнемут.

🚨 Andoni Iraola is set to arrive on Merseyside this morning to finalise his move as Liverpool's new head coach. 🔴



A verbal agreement has already been reached and the Spaniard is expected to put pen to paper shortly after arriving this morning.



Iraola is also planning to bring… pic.twitter.com/BBTvgg50RN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 4, 2026

Ливърпул уволни Арне Слот миналата седмица след разочароващия сезон, който отборът направи. Мърсисайдци много бързо намериха негов заместник. След като официално си осигурят услугите на Ираола, в клуба ще се насочат към работата си по лятната селекция, въпреки че тя е започнала преди месеци.

Ръководството на “червените” ще се съобрази и с мнението на треньора за привличането на нови играчи, като се очаква отново клубът да е активен на трансферния пазар. Плановете обаче няма да се променят много. Един от приоритетите е намирането на заместник на Мохамед Салах, а сред желаните играчи са Ян Диоманде и Брадли Баркола. В списъка на Ираола попадат още Адам Уортън и Нико Уилямс.

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