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Тотнъм се пробва за набелязан от Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 11:08
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Тотнъм се пробва за набелязан от Ливърпул

Брайтън е отхвърлил оферта от Тотнъм за Жан-Пол ван Хеке, съобщават медиите в Англия. Първоначалното предложение за 25-годишния национал на Нидерландия е било под сумата, която “чайките” го оценяват, но все пак преговорите между двата клуба продължават.

Ван Хеке е в близки отношения с новия мениджър на лондончани Роберто Де Дзерби, с когото работиха заедно в Брайтън между 2022 г. и 2024 г.

Защитникът обаче е трансферна цел и на Ливърпул, като тези дни се появиха информации, че “червените” са започнали преговори.

Ливърпул вече преговаря за Ван Хеке, твърдят в Нидерландия
Ливърпул вече преговаря за Ван Хеке, твърдят в Нидерландия

Тотнъм търси бранител с профила на Ван Хеке, защото има вероятност да се раздели с един от своите защитници - Мики ван де Вен.

Ван Хеке попадна в състава на Нидерландия за Световното първенство и игра 87 минути при загубата в приятелски мач от Алжир с 0:1 в сряда в Ротердам. Той има 11 мача за националния отбор на страната си.

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