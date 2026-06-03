Реал и Атлетико ще наддават за Алексис Мак Алистър

Мадридските грандове Реал и Атлетико проявяват сериозен интерес към привличането на халфа на Ливърпул Алексис Мак Алистър. Според информация на аржентинското издание "Оле", кралският клуб разглежда аржентинеца като отличен вариант за подсилване на състава, особено ако Флорентино Перес спечели предстоящите президентски избори.

Източникът твърди, че за старши треньора на Атлетико Диего Симеоне привличането на Мак Алистър се е превърнало в „натрапчива идея“. В състава на „дюшекчиите“ вече играят няколко негови съотборници от националния отбор на Аржентина: Хуан Мусо, Науел Молина, Нико Гонсалес, Тиаго Алмада, Джулиано Симеоне и Хулиан Алварес, което би улеснило адаптацията му.





Ливърпул няма да спира Мак Алистър и ще се опита да извлече максимума от ситуацията, като го продаде за солидна сума. Самият футболист гледа положително на възможността да продължи кариерата си в Ла Лига.

През изминалия сезон Мак Алистър взе участие в 55 мача във всички турнири, в които се отличи с 5 гола и 7 асистенции.



Настоящият договор на световния шампион с Ливърпул е до лятото на 2028 година.

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Снимки: Gettyimages