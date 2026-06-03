Предлагат Забарний на Ливърпул

Представители на Иля Забарний са предложили бранителя на Пари Сен Жермен на Ливърпул. Мърсисайдци се разделиха с Ибрахима Конате, който напусна като свободен агент, и въпреки че към отбора ще се присъедини привлечения през зимата Жереми Жаке, вероятно ще трябва да привлекат още един играч на тази позиция.

Според информациите 23-годишният украинец не е удовлетворен от първия си сезон във френската столица, а и парижани, които платиха за него 63 милиона евро на Борнемут миналото лято, са готови да се разделят с него при приемлива оферта.

Забарний игра редовно в Лига 1 през миналия сезон, като стартира в 26 мача от 28-те, които изигра в първенството. В Шампионската лига обаче ситуацията беше доста по-различна и украинецът записа общо 213 минути в седем срещи. Той нямаше нито един мач като титуляр в елиминационната фаза на турнира, а във финала се появи едва в 106-ата минута.

На “Анфийлд” обсъждат идеята, но все още не са взели решение дали да предприемат действия по привличането на Забарний.

🚨 EXCL: A proposal has been made to Liverpool with an opportunity to sign Ilya Zabarnyi from PSG by his representatives. It remains to be seen if Liverpool will act on the opportunity. The Ukrainian is open to a move away from Paris. pic.twitter.com/XO4R1tDUSa — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 2, 2026

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Снимки: Imago