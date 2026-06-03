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Предлагат Забарний на Ливърпул

  • 3 юни 2026 | 13:24
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Предлагат Забарний на Ливърпул

Представители на Иля Забарний са предложили бранителя на Пари Сен Жермен на Ливърпул. Мърсисайдци се разделиха с Ибрахима Конате, който напусна като свободен агент, и въпреки че към отбора ще се присъедини привлечения през зимата Жереми Жаке, вероятно ще трябва да привлекат още един играч на тази позиция.

Според информациите 23-годишният украинец не е удовлетворен от първия си сезон във френската столица, а и парижани, които платиха за него 63 милиона евро на Борнемут миналото лято, са готови да се разделят с него при приемлива оферта.

Забарний игра редовно в Лига 1 през миналия сезон, като стартира в 26 мача от 28-те, които изигра в първенството. В Шампионската лига обаче ситуацията беше доста по-различна и украинецът записа общо 213 минути в седем срещи. Той нямаше нито един мач като титуляр в елиминационната фаза на турнира, а във финала се появи едва в 106-ата минута.

На “Анфийлд” обсъждат идеята, но все още не са взели решение дали да предприемат действия по привличането на Забарний.

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Снимки: Imago

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