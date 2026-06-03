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  3. В Англия потвърдиха: Ираола се разбра с Ливърпул, подписва за две години

В Англия потвърдиха: Ираола се разбра с Ливърпул, подписва за две години

  • 3 юни 2026 | 09:49
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Ръководството на Ливърпул е постигнало устно споразумение с Андони Ираола за мениджърския пост в клуба, съобщават всички водещи медии на Острова. Бившият наставник на Борнемут бе определен като потенциален заместник на Арне Слот, който беше уволнен година след като спечели титлата в Премиър лийг. Според информация на "Скай Спортс", Ираола иска да доведе на „Анфийлд“ своя треньорски щаб, включващ Пабло де ла Торе, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър, които бяха негови помощници и при "черешките".

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Очаква се всички детайли по сделката да бъдат уточнени в следващите дни, след което испанецът да бъде официално представен като наставник на тима. Това ще се случи до края на седмицата. Процесът по избора е бил ръководен от спортния директор Ричард Хюз, който назначи Ираола в Борнемут през 2023 г., преди да се премести на „Анфийлд“ година по-късно.

Според Фабрицио Романо самият Ираола е поискал такъв кратък договор, което е практика за него, тъй като и в Борнемут подписваше контракти за такъв период от време.

„Черешките“ записаха серия от 18 мача без загуба през втората половина на сезон 2025/26 във Висшата лига, което им осигури шесто място в класирането и участие в Лига Европа. Те завършиха само на три точки зад Ливърпул в крайното подреждане. Именно това впечатляващо представяне начело на Борнемут е впечатлило хората на "Анфийлд", които са взели решение, че той е подходящият човек, който да поведе тима.

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Снимки: Gettyimages

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