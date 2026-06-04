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Ираола пристигна в Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 14:50
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Бъдещият мениджър на Ливърпул Андони Ираола пристигна днес в града на Бийтълс, за да подпише своя двугодишен договор с клуба и да замени на поста Арне Слот, който бе уволнен в събота. Баскът долетя с частен самолет от Сан Себастиан и кацна на летище "Джон Ленън", след което веднага бе откаран с ван до клубната база на мърсисайдци.

Ираола вече има устна договор с Ливърпул за срока на договора, който самият той е настоял да бъде за две години, както и за това да доведе със себе си на "Анфийлд" своя щаб, с който работеше и в Борнемут - Пабло де ла Торе, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър.

Очаква се още този следобед 43-годишният специалист да подпише своя договор, след което Ливърпул официално да го представи като новия мениджър на отбора. Той вече активно работи със спортния директор Ричард Хюз, с когото се познава още от Борнемут, по лятната селекция на 20-кратния шампион на Англия.

Ираола подписва с Ливърпул днес
Ираола подписва с Ливърпул днес
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