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Моуриньо се разграничи от “видеото” за Реал Мадрид, оказа се от изкуствен интелект

  • 4 юни 2026 | 09:57
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Моуриньо се разграничи от “видеото” за Реал Мадрид, оказа се от изкуствен интелект

Португалското издание “Рекорд” съобщава, че Жозе Моуриньо се е свързал с ръководството на все още действащия си работодател Бенфика, за да ги информира, че не е записвал видеоклип, облечен с екип на Реал Мадрид. Според треньора, видеото, използвано в кампанията на Флорентино Перес, е генерирано с изкуствен интелект (AI).

Краткото видео, в което Моуриньо е с фланелка на Реал Мадрид и казва само „Да“, беше разпространено от кампанията на Флорентино Перес. Публикуването му съвпадна с телевизионното участие на неговия опонент за президентския пост, Енрике Рикелме, в предаването 'El Hormiguero'.

Иначе според “Рекорд” Реал Мадрид вече е уведомил писмено Бенфика, че ще плати неустойката от 15 милиона евро за Жозе Моуриньо. Очаква се сумата да бъде преведена следващата седмица.

Това намерение беше заявено веднага след публикуването на видеото, с което кампанията на Флорентино Перес обяви привличането на португалския специалист, ако спечели изборите.

Ако Флорентино Перес спечели президентските избори в неделя, Моуриньо ще се завърне в Реал Мадрид, който ръководи в периода между 2010 и 2013 г. С него като свободен агент ще бъде взет и Ибрахима Конате, а се очаква завършване и на трансфера на Дензъл Дъмфрис от Интер срещу 20 млн. евро.

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