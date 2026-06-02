Сър Кени Далглиш разкри, че се лекува от рак

Легендата на Ливърпул сър Кени Далглиш разкри чрез публикация в социалните мрежи, че се лекува, след като е бил диагностициран с рак. 75-годишният шотландец призна, че е искал да запази всичко това в тайна, но без да иска се е издал с друга “неволна публикация”.

"Както показа моята неволна публикация в социалните мрежи, в момента се лекувам от рак. За разлика от начина, по който използвам мобилен телефон, лечението върви добре. В идеалния случай това щеше да остане лично, защото така трябва да бъде, но моите безполезни технологични умения ме подведоха. Очевидно не исках да правя този въпрос публично достояние, така че бих бил благодарен, ако бъде уважена неприкосновеността на семейството ми и лично моята такава. Както винаги, благодаря на прекрасния медицински персонал, който показа невероятна грижа и дискретност, не само за мен, но и за много, много други. Те са истинска чест за професията си”, написа 75-годшиният сър Квни.

Клубът веднага реагира и изпрати подкрепата и любовта на всички в Ливърпул.

Далглиш е широко почитан като една от най-великите фигури на Ливърпул, Селтик и Шотландия. Нападателят спечели четири титли в лигата със Селтик, преди да добави още шест с мърсисайдци, както и три Купи на европейските шампиони през 70-те и 80-те години на миналия век. Като мениджър изведе "червените" до още три шампионски титли, преди да доведе Блекбърн до единствената им титла във Висшата лига. След това бе мениджър на Нюкасъл, Селтик и накрая отново Ливърпул. Пътят му към мениджърския пост се случи при трагични обстоятелства. След катастрофата на стадион „Хейзел“ през 1985 г., мениджърът на Ливърпул Джо Фейгън подаде оставка. Едва на 34 години Далглиш беше назначен за първия играч-мениджър в историята на клуба, а през 1985-86 г. ги доведе до запомнящ се дубъл, като дори отбеляза решителния гол срещу Челси, за да осигури титлата. Ливърпул беше безмилостен под негово ръководство, печелейки трофей след трофей. Общо той спечели 35 отличия като играч и 14 като мениджър .

Гана обяви състава си в последния момент заради нова контузия

