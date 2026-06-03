Левски се прицели в национал на Косово

Левски ще направи опит да привлече защитника на Арджеш (Питещ) Леард Садриу, съобщават колегите от gsp.ro. 25-годишният бранител е национал на Косово. Освен в центъра на защитата, той може да играе и като ляв бек.

Садриу изпрати много силен сезон, в който отборът му завърши на шесто място в Суперлигата. Това логично породи сериозен интерес към него. "Сините" ще трябва да се преборят с конкуренцията на китайския Ухан Три Таунс и руския Балтика за подписа на футболиста.

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През изминалия сезон Леард Садриу изигра общо 41 мача за своя отбор, а в тях реализира три попадения. В кариерата си той е играл още за Мура, Шкендия и Скендербеу.

Според специализирания сайт transfermarkt цената на защитника е около 1 млн. евро. За представителния отбор на Косово Садриу има два мача, като преди това е минал през младежката и юношеските формации на страна.

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Снимки: Imago