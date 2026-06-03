Левски отново преговаря с Давид Кусо

Сериозна развръзка настъпи около една от трансферните цели на "сините" – Давид Кусо от Шавеш. Той бе отписан и се смяташе, че вече е сигурно ново попълнение на Самсунспор, но се оказа, че нещата не стоят така.

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Защитникът, който е бил набелязан от скаутите на Левски, защото може да играе и като бек, и като крило, въобще не бил подписвал нищо с комшиите. Нищо, че лично президентът на Самсунспор се бе похвалил, че той е избрал да играе там.

Така от "Герена" отново са се свързали с агентите му и в момента текат нови разговори с тях. Алтернативите пред Кусо в момента са Левски и тим от Ангола. Естествено, че всеки играч би избрал да дойде у нас, смятат запознати.

Както е известно, "сините" са на часове от финализирането на сделката за Рейналдо, който игра през този сезон заедно с Кусо в Шавеш.

Източник: "Мач Телеграф"

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