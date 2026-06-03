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  3. Помощник на Косич желан от Левски

Помощник на Косич желан от Левски

  • 3 юни 2026 | 09:44
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Помощник на Косич желан от Левски

Кондиционният треньор на Локомотив (Пловдив) Николай Лесков може да премине в Левски, твърди "Тема Спорт". Такива разговори вече са водени. И няма да е изненада, ако специалистът приеме предложението да премине на стадион "Георги Аспарухов".

Николай Лесков се присъедини към спортно-техническия щаб на Локомотив "смърфовете" в началото на 2025 година. Тогава от "Лаута" обявиха, че той е бил "лично селектиран от Душан Косич". Николай Лесков е роден на 14.04.1996 г. в град Плевен. Той вече е има солиден опит в efbet Лига, като е работил още за представителните отбори на ЦСКА 1948 и Крумовград.

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