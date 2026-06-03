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Ривър Плейт иска да си върне под наем Мастантуоно и Ечевери

  • 3 юни 2026 | 01:14
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Ривър Плейт иска да си върне под наем Мастантуоно и Ечевери

Аржентинският гранд Ривър Плейт проучва възможността да си върне двама от най-големите си таланти – Франко Мастантуоно и Клаудио Ечевери. Според журналиста от ESPN Хуан Патрисио Балби, клубът вече е осъществил първоначални контакти както с Реал Мадрид, така и с Манчестър Сити.

Идеята на „милионерите“ е да вземат под наем и двамата полузащитници, които потеглиха към Европа съответно от Реал и Сити.

Твърди се, че привличането на Ечевери изглежда по-реалистично на този етап, като се има предвид статута на играча и по-изразеното му желание да се завърне в родината си.

През настоящия сезон Мастантуоно записа 23 мача и отбеляза 1 гол за Реал Мадрид в Ла Лига.

От своя страна, Ечевери прекара по половин година в Байер (Леверкузен) и Жирона. За германския тим той изигра 6 мача в Бундеслигата без да се отличи, докато в Ла Лига записа 17 двубоя и 1 гол.

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Снимки: Gettyimages

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