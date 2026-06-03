Реал Мадрид действа бързо и уреди Дъмфрис за по-ниска цена

Трансферът на Дензъл Дъмфрис в Реал Мадрид вече е финализиран, след като нидерландският национал се е договорил за личните си условия с испанския гранд. Очаква се освобождаващата клауза в договора му с Интер на стойност 20 млн. евро да бъде активирана през следващата седмица.

Според редица източници, Дъмфрис е дал ясен приоритет на Реал Мадрид пред други заинтересовани клубове като Ливърпул. Желанието на играча е било да премине единствено на „Сантиаго Бернабеу“.

Дъмфрис отново е в сметките на Реал Мадрид

Преговори между клубовете не са били необходими, тъй като в контракта на футболиста има фиксирана освобождаваща клауза. Единствените дискусии са били свързани с личните условия на Дъмфрис.

Според Фабрицио Романо, тази част от сделката вече е приключила и е постигнато пълно споразумение между Реал Мадрид и представителите на играча.

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Първоначално имаше неяснота относно точната сума на трансфера, като се смяташе, че клаузата е на стойност 25 млн. евро. Оказва се обаче, че сумата е динамична. Според Sportitalia, клаузата стартира от 20 млн. евро при активирането ѝ на 1 юли и се увеличава постепенно на всеки пет дни, докато достигне максимална стойност от 30 млн. евро на 15 юли.

Тъй като Реал Мадрид действа бързо, клубът ще плати само 20 млн. евро за привличането на Дъмфрис. Тази сума все пак ще донесе печалба на Интер, който закупи десния бек от ПСВ Айндховен през 2021 г. за 14,75 млн. евро.

🚨💣 EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️🇳🇱



Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.



Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Очаква се Реал Мадрид да обяви официално трансфера още следващата седмица, след президентските избори в клуба в неделя.

След продажбата на Дъмфрис Интер ще може да реинвестира средствата в негов заместник, като основна цел на „нерадзурите“ е Марко Палестра от Аталанта, оценяван на 50 млн. евро.

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Снимки: Gettyimages