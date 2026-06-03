Реал Мадрид е близо до изходящ трансфер за 6 млн. евро

Кариерата на Дани Себайос в Реал Мадрид е към своя край. Новата му дестинация най-вероятно ще бъде извън Испания, по-конкретно в Ередивизи, където Аякс проявява сериозен интерес към привличането му.

Според информация на “Марка” нидерландският клуб вече води преговори с Реал Мадрид, като разговорите вървят в положителна посока. Очаква се халфът от Утрера да напусне „белия балет“ срещу сума от около 6 милиона евро, а сделката е много близо до финализиране.

29-годишният футболист също гледа с добро око на евентуалния си трансфер. Аякс е исторически клуб, който само преди няколко часа обяви Мичел, бившия треньор на Жирона, за свой нов наставник. Той иска да разполага в състава си с играч, който не получи достатъчно шансове за изява в мадридския тим през изминалата година и чийто престой окончателно приключи след разногласията му с Алваро Арбелоа.

След проваления му трансфер в Марсилия през януари сега изглежда, че престоят на Себайос в „кралския клуб“ наистина ще приключи. Той прекара общо седем сезона в два различни периода, но като цяло играеше рядко.

Кога някой ще се сети за Дани Себайос

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