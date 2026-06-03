Продажбата на фланелките с името на Габриел скочи с 350% след пропусната дузпа на финала

Продажбата на фланелки с името на Габриел Магаляеш е скочила с 350%, след като бразилецът пропусна петата дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Бранителят стреля над напречната греда, което донесе втори пореден трофей от надпреварата за парижани. Според “Ди Атлетик” след финала в Будапеща няма друг играч на Арсенал с повече продадени фланелки от Габриел. По този начин привържениците на “топчиите” са подкрепили 28-годишния централен защитник.

Непоколебимата подкрепа на феновете отразява огромния принос на Габриел, откакто пристигна в Северен Лондон. Бразилецът има вече 261 мача за Арсенал и впечатляващите 24 гола. През този сезон той записа 51 срещи във всички турнири и отбеляза четири попадения.

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