  Сезонът за Милик в Ювентус най-вероятно приключи

Сезонът за Милик в Ювентус най-вероятно приключи

  15 апр 2026 | 16:20
Нападателят на Ювентус Аркадиуш Милик е получил нова контузия, която според информации в италиански медии ще го извади от игра до края на сезона. От гранда от Торино потвърдиха за травмата на полския национал.

„След мускулна контузия, получена по време на тренировка във вторник, тази сутрин Милик се подложи на медицински тестове, които разкриха разтежение на бедрения мускул в дясното му бедро“, съобщиха от италианския клуб.

От Ювентус добавиха, че „допълнителни тестове ще бъдат проведени след около 10 дни, за да се определи точното време за възстановяване“.

Очаква се пълното възстановяване на 32-годишния футболист да отнеме от четири до пет седмици, което означава, че няма да бъде на разположение за останалите шест мача от сезона.

Капитанът на Ювентус близо до нов договор

Аркадиуш Милик наскоро се завърна в игра, като през март направи първата си изява от близо две години. Той претърпя няколко контузии от 2024-а до 2026 година, включително травма на прасеца, коляното и аддукторите, което го принуди да пропусне целия сезон 2024/2025. През този сезон той има записани само 34 минути в два мача.

Милик е част от Ювентус от 2022 г., но е изиграл само 77 мача, отбелязвайки 17 гола. Договорът му изтича през юни 2027-а.

Снимки: Imago

