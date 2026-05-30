Интер сложи цена на искания от Байерн Бисек

  • 30 май 2026 | 03:47
  • 140
  • 0
Според информации от Италия, Интер е определил исканата цена за защитника Ян Бисек, който продължава да бъде свързван с евентуален трансфер в Байерн (Мюнхен). Баварците обаче първо ще трябва да намерят нов отбор на Ким Мин-Жае, към когото има интерес от Ювентус и Милан.

Интер иска 40 млн. евро за Бисек, а Байерн оценява Ким Мин-Жае на 30 млн. евро.

След като спечелиха дубъл на домашната сцена през сезон 2025/26, "нерадзурите" се надяват да подсилят състава на Кристиан Киву преди летния трансферен прозорец. Защитната линия е зона, която буди особена загриженост, тъй като в края на юни тимът ще се сбогува с няколко опитни играчи като Франческо Ачерби, Матео Дармиан и вероятно Стефан де Фрай. Към този списък може да се присъедини и Бисек.

Бранителят не попадна в състава на Германия за Световното първенство, въпреки ролята си за дубъла на Интер. Смята се, че преминаване в рекордьора по титли в Бундеслигата може да увеличи шансовете му да получи повиквателна от Юлиан Нагелсман в бъдеще.

Снимки: Gettyimages

